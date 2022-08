Le armi, i soldi, il Paradiso. Chi è Muqtada al Sadr (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una ventina di anni fa, Abdul Majid al Khoei era uno dei chierici sciiti più seguiti in Iraq. Subito dopo la caduta di Saddam Hussein, fu a lui che si rivolsero gli americani che c... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una ventina di anni fa, Abdul Majid al Khoei era uno dei chierici sciiti più seguiti in Iraq. Subito dopo la caduta di Saddam Hussein, fu a lui che si rivolsero gli americani che c... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - Rosyfree74 : RT @Enzo51387079: Ruocco il voltagabbana venduto opportunista Di Maio cosa ha proposto, di far pagare le bollette di gas energia elettrica… - mario_qualunque : #Draghi vai a casa, oltre ai soldi per armi hai trovato il modo di dare i soldi agli amichetti politici! E non ci s… - Claudio73691568 : RT @Noi_briganti: ?? ? ?? Il 'vile affarista', assieme ai suoi complici PD, LEGA, FI, M5S, IV, FdL, AZIONE, +EUROPA... inviano altri 7 miliar… - OmbraDuca : RT @Rapace781: #Draghi vi ha tolto il #Cashback ha depotenziato il bonus 110% ha bloccato i crediti ha lasciato che la #benzina arrivasse a… -