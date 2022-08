Juventus - Spezia, l'infortunio di Szczesny (Di mercoledì 31 agosto 2022) Al 41' della sfida di campionato tra Juventus e Spezia, Wojciech Szczesny si è fatto male alla caviglia dopo un'uscita in presa alta. Il portiere ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Al 41' della sfida di campionato tra, Wojciechsi è fatto male alla caviglia dopo un'uscita in presa alta. Il portiere ...

DiMarzio : .@juventusfc, dopo l'arrivo a Torino, #Paredes si è recato all'#AllianzStadium per seguire la partita tra #Juventus… - SkySport : JUVENTUS-SPEZIA 2-0 Risultato finale ? ? #Vlahovic (9’) ? #Milik (90’+2’) ? SERIE A - 4^ giornata ??… - GiovaAlbanese : Tutti gli esordi di Federico #Gatti ?? 1/9/19 #SerieD Verbania Vs Ligorna [suo il gol che decide il match] ?? 27/… - Renato65497671 : Juventus... X forza la gente si incazza... 2 tiri due gol.. Di cui uno di culo per rimpallo favorevole Gioca in cas… - calciomercatoit : ??La #Juve non bella, ma vincente con #Vlahovic e #Milik. Il #Napoli si ferma in casa con il #Lecce: super gol di… -