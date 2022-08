Gorbaciov, niente funerali di Stato anche se il Cremlino non ha ancora deciso. Da Putin un freddo messaggio di cordoglio (Di mercoledì 31 agosto 2022) Gorbaciov, niente funerali di Stato: dalla Russia arrivano notizie contrastanti che possano essere eseguiti. Dal Cremlino fanno sapere che la decisione non è ancora è stata presa. Intanto. timido e freddo è Stato il messaggio di cordoglio del presidente russo Vladimir Putin. Gorbaciov, niente funerali di Stato anche se il Cremlino non ha ancora deciso Mikhail Gorbaciov, ultimo segretario generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica dal 1985 al 1991, è morto all’età di 91 anni. Il giorno dopo fa discutere la notizia della questione dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 31 agosto 2022)di: dalla Russia arrivano notizie contrastanti che possano essere eseguiti. Dalfanno sapere che la decisione non èè stata presa. Intanto. timido eildidel presidente russo Vladimirdise ilnon haMikhail, ultimo segretario generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica dal 1985 al 1991, è morto all’età di 91 anni. Il giorno dopo fa discutere la notizia della questione dei ...

Pscavino : RT @Umanisti40: Niente funerali di stato per Gorby. La Storia dirà fra Gorbaciov e Putin chi é stato mosso dal coraggio di innovare guardan… - globalistIT : - Umanisti40 : Niente funerali di stato per Gorby. La Storia dirà fra Gorbaciov e Putin chi é stato mosso dal coraggio di innovare… - fcolarieti : Gorbaciov, niente funerali di Stato anche se il Cremlino non ha ancora deciso. Da Putin un freddo messaggio di cord… - Eleda59 : @Apndp Come spesso ti accade non hai capito niente . Gorbaciov un inetto ( non voglio pensare al peggio ) che ha di… -