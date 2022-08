Elezioni: Malpezzi, 'vicini a Fiano, insopportabile odio e fanatismo' (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - “Contro questo insopportabile odio e fanatismo vicini al nostro Emanuele Fiano @SenatoriPD”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi, ritwittando il tweet di Emanuele Fiano. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - “Contro questoal nostro Emanuele@SenatoriPD”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona, ritwittando il tweet di Emanuele

voceditalia : Elezioni, Malpezzi (Pd): destra come Orban, vuole donne a casa - Parlamenteide : Ore 12:00 - Elezioni, Malpezzi (Pd): destra come Orban, vuole donne a casa - infoitinterno : Elezioni: Malpezzi, 'sconcerta Lega che propone tagli a sanità per finanziare sport' - Agenparl : Elezioni. Serracchiani Malpezzi: contro caro bollette, slegare costo elettricità da gas - #PD - - zazoomblog : Elezioni: Malpezzi che dice Meloni su strizzate docchio Salvini a Russia? - #Elezioni: #Malpezzi #Meloni -