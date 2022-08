Crisi energetica, un disastro europeo: eppure esiste una strada semplicissima (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il maggior guaio che pesa sulla testa degli italiani alla fine dell’estate è l’aumento senza freni del prezzo del gas e dell’energia elettrica. Questo significa infatti non solo un salasso pazzesco per le famiglie ma anche la chiusura di molte aziende che con questi costi finirebbero letteralmente “fuori mercato”. Stiamo parlando di aumenti assurdi che vanno da 5 a 10 volte in un anno in larga parte generati dai maxi profitti delle aziende: per avere un’idea, nei primi sei mesi del 2022 l’Eni ha aumentato i profitti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso del 600%. Non si tratta di un problema mondiale ma di un disastro europeo, frutto unicamente delle scelte politiche fatte dai governi europei. Non è quindi un problema irrisolvibile: basta cambiare politica e il governo italiano lo potrebbe fare domattina se solo volesse. Di fronte a questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il maggior guaio che pesa sulla testa degli italiani alla fine dell’estate è l’aumento senza freni del prezzo del gas e dell’energia elettrica. Questo significa infatti non solo un salasso pazzesco per le famiglie ma anche la chiusura di molte aziende che con questi costi finirebbero letteralmente “fuori mercato”. Stiamo parlando di aumenti assurdi che vanno da 5 a 10 volte in un anno in larga parte generati dai maxi profitti delle aziende: per avere un’idea, nei primi sei mesi del 2022 l’Eni ha aumentato i profitti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso del 600%. Non si tratta di un problema mondiale ma di un, frutto unicamente delle scelte politiche fatte dai governi europei. Non è quindi un problema irrisolvibile: basta cambiare politica e il governo italiano lo potrebbe fare domattina se solo volesse. Di fronte a questo ...

Antonio_Tajani : Politica industriale europea, politica italiana, tetto al prezzo del gas, riforma del mercato energetico e altre po… - riotta : Verso misure europee comuni sulla crisi energetica per ridurre la corsa dei prezzi. - fanpage : “Questa situazione di emergenza l’avevamo prevista. Era facile prevederla, ma non ci hanno ascoltato”: lo ha detto… - PittiDie : RT @Forchielli: La crisi energetica che si è abbattuta sull'Europa ha tre cause autoinflitte: 1) Il meccanismo di formazione dei prezzi de… - EnricoFaraboll1 : il 17 settembre a Belgrado. L'annuncio di Vucic è stato motivato dai seri rischi per l'incolumità dei manifestanti… -