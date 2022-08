Clamorosa novità dall’Inghilterra: sul futuro di CR7! (Di mercoledì 31 agosto 2022) Arrivati ormai agli sgoccioli di questa sessione di mercato, resta ancora da sciogliere il nodo riguardo il futuro di Cristiano Ronaldo e il suo ipotetico addio a Manchester. Le pesanti panchine nelle ultime vittorie dello United e le liti con il tecnico Erik ten Hag sembravano confermare pienamente le voci che girano sin dall’inizio di quest’estate riguardo un possibile trasferimento del fuoriclasse portoghese. Ronaldo futuro United D’altronde, nelle scorse settimane il suo storico procuratore Jorge Mendes ha cercato di piazzarlo un po’ ovunque, per cercare, infine, di realizzare il desiderio di CR7 di poter disputare la Champions League anche nella prossima stagione. Eppure, secondo l’ultimissima indiscrezione lanciata dal The Sun, il Manchester United potrebbe riallacciare presto i rapporti con l’attaccante cinque volte Pallone d’Oro e, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 31 agosto 2022) Arrivati ormai agli sgoccioli di questa sessione di mercato, resta ancora da sciogliere il nodo riguardo ildi Cristiano Ronaldo e il suo ipotetico addio a Manchester. Le pesanti panchine nelle ultime vittorie dello United e le liti con il tecnico Erik ten Hag sembravano confermare pienamente le voci che girano sin dall’inizio di quest’estate riguardo un possibile trasferimento del fuoriclasse portoghese. RonaldoUnited D’altronde, nelle scorse settimane il suo storico procuratore Jorge Mendes ha cercato di piazzarlo un po’ ovunque, per cercare, infine, di realizzare il desiderio di CR7 di poter disputare la Champions League anche nella prossima stagione. Eppure, secondo l’ultimissima indiscrezione lanciata dal The Sun, il Manchester United potrebbe riallacciare presto i rapporti con l’attaccante cinque volte Pallone d’Oro e, ...

