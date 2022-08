Cessione Ita, il Mef tratterà in esclusiva con il consorzio Certares (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il ministero dell’Economia ha fatto sapere questa mattina che, “ad esito della procedura disciplinata dal Dpcm 11 febbraio 2022 e finalizzata alla Cessione del controllo di Ita Spa, sarà oggi avviato un negoziato in esclusiva con il consorzio formato da Certares Management LLC, Delta Airlines Inc. e Air France-KLM”. Sarà avviato oggi il negoziato in esclusiva per la Cessione della compagnia Ita tra il Mef e il consorzio Certares, Delta, Air France-KLM L’offerta del consorzio Certares Management LLC, ha fatto sapere ancora il Mef, “è stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati dal Dpcm”. “Alla conclusione del negoziato in esclusiva – si legge ancora nella nota del ministero ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il ministero dell’Economia ha fatto sapere questa mattina che, “ad esito della procedura disciplinata dal Dpcm 11 febbraio 2022 e finalizzata alladel controllo di Ita Spa, sarà oggi avviato un negoziato incon ilformato daManagement LLC, Delta Airlines Inc. e Air France-KLM”. Sarà avviato oggi il negoziato inper ladella compagnia Ita tra il Mef e il, Delta, Air France-KLM L’offerta delManagement LLC, ha fatto sapere ancora il Mef, “è stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati dal Dpcm”. “Alla conclusione del negoziato in– si legge ancora nella nota del ministero ...

