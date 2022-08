Carcere di Bellizzi Irpino | ritrovati tre cellulari in uso ai detenuti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCasa Circondariale di Avellino chiarimenti aggressione medico e nuovo sequestro telefonini – Nucleo Cinofili. Corre l’obbligo intervenire sulla aggressione patita dal Dirigente Sanitario dell’Istituto Penitenziario di Avellino da parte di un detenuto. Da una verifica dei fatti riportati, il Segretario Nazionale del SAPPE Emilio Fattorello, precisa che la violenta aggressione è avvenuta non durante il corso di una regolare visita ne dopo una interlocuzione con il Sanitario del detenuto aggressore. L’atto violento sembrerebbe essere avvenuto in maniera del tutto premeditata e proditoria, cogliendo la vittima dell’aggressione alle spalle nel corridoio del Reparto Infermeria, colpendolo con violenti colpi alla testa, si rende necessaria la puntualizzazione dell’evento, per una giusta disamina del grave episodio. La solidarietà del SAPPE va al medico coinvolto, ...