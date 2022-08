Camila Giorgi-Keys oggi, orario US Open 2022: canale tv, programma, streaming (Di mercoledì 31 agosto 2022) Camila Giorgi contro un’ex finalista Slam: questo il destino del suo secondo turno. La marchigiana torna in campo per sfidare l’americana Madison Keys, che qui raggiunse la finale cinque anni fa e che, nel 2022, è ritornata in auge dopo anni piuttosto complicati per classifica e forma fisica. L’italiana è riuscita, al primo turno, a imporsi in un confronto che si era fatto complicato contro l’ungherese Anna Bondar: 4-6 6-3 6-1 il risultato finale. Keys, per parte sua, si è imposta per 7-6(3) 6-3 sull’ucraina Dayana Yastremska. 2-4 il conteggio dei precedenti tra le due giocatrici, che però non si incontrano dal 2018; si tratta della prima volta, però, a New York. Solo due volte si è andati al terzo set, l’ultimo incontro, a Cincinnati 2018, è andato a Keys con un doppio 6-2. US ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022)contro un’ex finalista Slam: questo il destino del suo secondo turno. La marchigiana torna in campo per sfidare l’americana Madison, che qui raggiunse la finale cinque anni fa e che, nel, è ritornata in auge dopo anni piuttosto complicati per classifica e forma fisica. L’italiana è riuscita, al primo turno, a imporsi in un confronto che si era fatto complicato contro l’ungherese Anna Bondar: 4-6 6-3 6-1 il risultato finale., per parte sua, si è imposta per 7-6(3) 6-3 sull’ucraina Dayana Yastremska. 2-4 il conteggio dei precedenti tra le due giocatrici, che però non si incontrano dal 2018; si tratta della prima volta, però, a New York. Solo due volte si è andati al terzo set, l’ultimo incontro, a Cincinnati 2018, è andato acon un doppio 6-2. US ...

