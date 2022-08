Calcio: Barça. Mandibola rotta dopo aggressione, Aubameyang out un mese (Di mercoledì 31 agosto 2022) A rischio anche il possibile trasferimento al Chelsea BARCELLONA (SPAGNA) - Il Barcellona dovrà fare a meno di Pierre - Aumerick Aubameyang per 4 - 5 settimane. Questa la prognosi, riportata da "The ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) A rischio anche il possibile trasferimento al Chelsea BARCELLONA (SPAGNA) - Il Barcellona dovrà fare a meno di Pierre - Aumerickper 4 - 5 settimane. Questa la prognosi, riportata da "The ...

17RZY : @mattedinho2 Mamma mia com’è declinato Il calcio, prima per arrivare in finale dovevi battere il Prime del Real Mad… - Valori_it : Scostamenti di bilancio o dribbling, plusvalenze o gol, rifinanziamenti o parate? Ormai, nel calcio moderno, contan… - VideoLavoro : @batman81fox @EdoardoMecca1 Primo gol in Champions fatto contro il Bayern! Ottavi di finale ! Stavamo perdendo 2 a… - FabioG3 : Un giorno capirò perché agli informatici non piace il calcio. Ho 3 colleghi: 'Vista la partita ieri? No, avevo tiro… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Serie AF. Lazio, capitan Barca: ‘’Clima sereno, lavoriamo al meglio. Ci aspetta una bella st… -

Calcio: Barça. Mandibola rotta dopo aggressione, Aubameyang out un mese Aubameyang sarebbe stato colpito col calcio di un fucile e questo contrattempo potrebbe far desistere il Chelsea che sperava di convincere i blaugrana a cedere l'ex Arsenal. - foto LivePhotoSport - . ... Ronaldo - Napoli, ormai si fa dura: De Laurentiis aspetta news al mare NAPOLI - Aurelio De Laurentiis non sarà presente stasera allo stadio Maradona, lunedì pomeriggio è salito sulla sua barca ormeggiata a Napoli e ha messo la prua in direzione isole Eolie. Trascorrerà ... La Bari Calcio Aubameyang sarebbe stato colpito coldi un fucile e questo contrattempo potrebbe far desistere il Chelsea che sperava di convincere i blaugrana a cedere l'ex Arsenal. - foto LivePhotoSport - . ...NAPOLI - Aurelio De Laurentiis non sarà presente stasera allo stadio Maradona, lunedì pomeriggio è salito sulla sua barca ormeggiata a Napoli e ha messo la prua in direzione isole Eolie. Trascorrerà ... Bari, novità Zaza: l'attaccante vicino alla rescissione con il Torino