US Open 2022, Taylor Fritz: “Partita terribile, mi sento un idiota ad aver pensato di vincere il torneo” (Di martedì 30 agosto 2022) Con Stefanos Tsitsipas è la sorpresa del giorno, essendo stati eliminati entrambi a sorpresa al primo turno degli US Open 2022: Taylor Fritz, che sognava in grande per il torneo di casa, è stato sconfitto in quattro set dal connazionale (e compagno di allenamenti) Brandon Holt con il punteggio di 7-6 (3), 6-7 (1), 3-6, 4-6. Una sconfitta difficile da digerire e superare per Fritz, che ambiva senz’altro a un risultato diverso e che invece deve fare i conti con la cocente delusione di una eliminazione al primo turno contro un avversario ampiamente alla carta. Il suo commento al match è piuttosto chiaro e non nasconde il dispiacere. Ecco le parole di Fritz rilasciate in conferenza stampa dopo la sconfitta all’esordio degli US Open: “La ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Con Stefanos Tsitsipas è la sorpresa del giorno, essendo stati eliminati entrambi a sorpresa al primo turno degli US, che sognava in grande per ildi casa, è stato sconfitto in quattro set dal connazionale (e compagno di allenamenti) Brandon Holt con il punteggio di 7-6 (3), 6-7 (1), 3-6, 4-6. Una sconfitta difficile da digerire e superare per, che ambiva senz’altro a un risultato diverso e che invece deve fare i conti con la cocente delusione di una eliminazione al primo turno contro un avversario ampiamente alla carta. Il suo commento al match è piuttosto chiaro e non nasconde il dispiacere. Ecco le parole dirilasciate in conferenza stampa dopo la sconfitta all’esordio degli US: “La ...

Open_gol : Il leader di Azione: serve un obbligo di legge del Gse. Bisogna anche sospendere i certificati Ets sulle emissioni… - Agenzia_Ansa : Esordio positivo per Matteo Berrettini agli Us Open. Il romano ha superato in tre set il cileno Nicolas Jarry, n.12… - Open_gol : La crisi dei semiconduttori spinge il governo ai documenti monchi. Il consiglio di non gettare quella scaduta. E i… - Frances44503760 : RT @ItalianPolitics: Von der Leyen: «Tutti i Paesi Ue devono ridurre del 15% i consumi di #gas. Pronti allo stop dalla Russia» https://t.co… - Emanule94671372 : RT @ngiulix: @MarcoRizzoPC Eh! Trmon! Se ti metti a leggere e studiare invece di stare distratto e pensare alle cazzate! Lo dicono dal 2020… -