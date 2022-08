"Troveremo un compromesso", imbarazzo della candidata dem sulle armi in Ucraina (Di martedì 30 agosto 2022) Messa alle strette sulle armi all'Ucraina, la candidata nelle liste Pd si arrampica sugli specchi. "Troveremo un compromesso alto". De Angelis la gela: "Su questo non c'è escamotage retorico" Leggi su ilgiornale (Di martedì 30 agosto 2022) Messa alle stretteall', lanelle liste Pd si arrampica sugli specchi. "unalto". De Angelis la gela: "Su questo non c'è escamotage retorico"

Europeo91785337 : @TgLa7 @ellyesse Chiede la delega con un approccio fideistico come la destra , senza un ragionamento , che spieghi… - Dome689 : RT @TgLa7: La posizione di @ellyesse sull’invio delle armi in #Ucraina: se andremo al governo troveremo anche su questi temi importanti un… - TgLa7 : La posizione di @ellyesse sull’invio delle armi in #Ucraina: se andremo al governo troveremo anche su questi temi i… - maxperri71 : “Mi candido da indipendente” e “troveremo un compromesso”, frasi da prima repubblica. Ci voleva #EllySchlein per ri… - sstaelights : provo tanto affetto nei tuoi confronti perché ci conosciamo da un po’ ormai e odio profondamente la distanza che ci… -