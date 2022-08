Sharon Stone in bikini manda i social in tilt: “Perché mi metto sempre in forma quando l’estate finisce?” (Di martedì 30 agosto 2022) Sharon Stone fa impazzire la Rete. In bikini a 64 anni, in un selfie davanti allo specchio, con una foto iconica di Marilyn Monroe, fasciata tra le lenzuola sullo sfondo, l’attrice di “Basic Instinct” sfoggia il suo fisico da trentenne. Bellezza senza età la star scherza sulle forme invidiabili del suo corpo e nella didascalia accanto allo scatto scrive: “Why do I always get in shape when summers over?” (“Perché mi metto sempre in forma quando l’estate finisce?”). Tantissimi i commenti dei follower che le hanno fatti i complimenti e si sono congratulati per la sua forma fisica impeccabile. “l’estate non è mai finita quando sei così. Mai”, ha scritto qualcuno. ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 30 agosto 2022)fa impazzire la Rete. Ina 64 anni, in un selfie davanti allo specchio, con una foto iconica di Marilyn Monroe, fasciata tra le lenzuola sullo sfondo, l’attrice di “Basic Instinct” sfoggia il suo fisico da trentenne. Bellezza senza età la star scherza sulle forme invidiabili del suo corpo e nella didascalia accanto allo scatto scrive: “Why do I always get in shape when summers over?” (“miin?”). Tantissimi i commenti dei follower che le hanno fatti i complimenti e si sono congratulati per la suafisica impeccabile. “non è mai finitasei così. Mai”, ha scritto qualcuno. ...

stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Sharon Stone in bikini manda i social in tilt: 'Perché mi metto sempre in forma quando l’estate finisce?' #sharonston… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Sharon Stone in bikini manda i social in tilt: 'Perché mi metto sempre in forma quando l’estate finisce?' #sharonston… - FerrariTommi : @lorenzojova la bionda con la bandana sembra Sharon Stone ai tempi belli ?? - fabiofusco76 : @perochan Marlene Dietrich Rita Hayworth ne La signora di Shanghai Veronica Lake Sean Young in Blade Runner (più pe… - MaStep92__ : RT @Gazzetta_it: Sharon Stone, selfie in bikini: 30 anni dopo Basic Instinct così il suo fisico è sempre al top -