Scuola in piazza. Anief: "Si mettano soldi nel Dl aiuti bis per i docenti precari" (Di martedì 30 agosto 2022) Conferma dell'organico Covid, integrazione delle graduatorie del concorso straordinario e stralcio della figura del docente esperto: prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'Anief scende in piazza a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) Conferma dell'organico Covid, integrazione delle graduatorie del concorso straordinario e stralcio della figura del docente esperto: prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'scende ina ...

Rinaldi_euro : Il ministro Roberto Speranza piazza il fedelissimo. Promozione last minute per l'amico – Il Tempo - ANSA_Legalita : Scuola: Anief in piazza a Roma, subito risposte dal governo. 'Organici Covid e graduatorie concorso, migliorare dl… - ANSA_Legalita : Scuola: Anief in piazza a Roma, subito risposte dal governo. 'Organici Covid e graduatorie concorso, migliorare dl… - orizzontescuola : Anief in piazza, Pacifico: “Draghi e Bianchi si sono dimenticati della scuola. Norma su docente esperto da stralcia… - AniefTorino : Anief in piazza, Pacifico: “Draghi e Bianchi si sono dimenticati della scuola” [VIDEO INTERVISTA] -