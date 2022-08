Sampdoria, i convocati per la Lazio (Di martedì 30 agosto 2022) La Sampdoria ha diramato la lista dei giocatori convocati per la partita contro la Lazio, in programma mercoledì alle 18:30. Portieri: Au... Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022) Laha diramato la lista dei giocatoriper la partita contro la, in programma mercoledì alle 18:30. Portieri: Au...

sampdoria : ?? | CONVOCATI #SerieATIM: sono ventitré i blucerchiati di #Giampaolo per #SalernitanaSamp. #FORZADORIA ????????? - Domenic36396232 : ? I convocati di #Giampaolo per #SampLazio #SerieATIM #Sampdoria - zazoomblog : Serie A 2022-2023: i convocati di Giampaolo per Sampdoria-Lazio - #Serie #2022-2023: #convocati - clubdoria46 : Verso #SampLazio, i convocati di #Giampaolo #Samp - sportface2016 : #SerieA | I convocati di #Giampaolo per #Sampdoria vs #Lazio -