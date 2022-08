Roma, il calciomercato non è chiuso: se parte Shomurodov, assalto a Solbakken (Di martedì 30 agosto 2022) La Roma non chiude le porte a nuove trattative di calciomercato in entrata: se dovesse partire Shomurodov, si punterà su Solbakken Il calciomercato della Roma, sia in entrata che in uscita non è ancora chiuso. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, nel caso in cui Eldor Shomurodov dovesse andar via, con il Bologna sempre sulle tracce, i giallorossi si fionderebbero su Solbakken del Bodo Glimt. Il norvegese ha un contratto in scadenza a fine dicembre e per prelevarlo la Roma dovrà pagare una indennizzo al club. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Lanon chiude le porte a nuove trattative diin entrata: se dovesse partire, si punterà suIldella, sia in entrata che in uscita non è ancora. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, nel caso in cui Eldordovesse andar via, con il Bologna sempre sulle tracce, i giallorossi si fionderebbero sudel Bodo Glimt. Il norvegese ha un contratto in scadenza a fine dicembre e per prelevarlo ladovrà pagare una indennizzo al club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

