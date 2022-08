Probabili formazioni Napoli-Lecce: quarta giornata Serie A 2022/2023 (Di martedì 30 agosto 2022) Le Probabili formazioni di Napoli-Lecce, match della quarta giornata di Serie A 2022/2023. Grande attesa per questa sfida in programma al Maradona alle 20:45 di mercoledì 31 agosto. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Napoli – Ancora probabile panchina per Ndombele e Raspadori oltre a Simeone. Kvaratskhelia confermato in attacco. Lecce – Deve aspettare ancora per l’esordio Samuel Umtiti in difesa, confermato Baschirotto con Pongracic. Torna nel tridente Di Francesco insieme a Strefezza e Ceesay. Banda torna in panchina. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Ledi, match delladi. Grande attesa per questa sfida in programma al Maradona alle 20:45 di mercoledì 31 agosto. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Ancora probabile panchina per Ndombele e Raspadori oltre a Simeone. Kvaratskhelia confermato in attacco.– Deve aspettare ancora per l’esordio Samuel Umtiti in difesa, confermato Baschirotto con Pongracic. Torna nel tridente Di Francesco insieme a Strefezza e Ceesay. Banda torna in panchina. Le...

harryhugmc : RT @Mirettismo20: Quando leggi le probabili formazioni e vedi Miretti tra i titolari! CAM ON, UEL DAN - GobboJfc1897 : RT @Mirettismo20: Quando leggi le probabili formazioni e vedi Miretti tra i titolari! CAM ON, UEL DAN - periodicodaily : Bologna-Salernitana: probabili formazioni e in tv #seriea #1settembre #bolognasalernitana - periodicodaily : Atalanta-Torino: probabili formazioni e dove vederla #AtalantaTorino #Seriea #1settembre -