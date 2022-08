Neonata abbandonata in una scatola vicino all’ospedale: bimba trovata da un’infermiera (Di martedì 30 agosto 2022) È stata abbandonata in una scatola. Una Neonata è stata trovata stamattina a Monza fuori l’ospedale San Gerardo. Il pianto della bambina ha fatto accorrere un’infermiera Il pianto della piccola ha richiamato l’attenzione di un’infermiera che alle 5 e 30 di stamattina, mentre stava per entrare nel nosocomio per iniziare il turno di lavoro, ha guardato in quella scatola per vedere cosa ci fosse al suo interno e ha trovato la bimba. La piccina era avvolta in una coperta ed era adagiata sul fondo di quel cartone, poggiato sul cofano di un’auto nel parcheggio dell’ospedale. Leggi anche: Parcheggia l’auto per parlare con un amico ma lascia le chiavi inserite: bimba di 2 anni resta chiusa dentro La Neonata è in buone ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 agosto 2022) È statain una. Unaè statastamattina a Monza fuori l’ospedale San Gerardo. Il pianto della bambina ha fatto accorrereIl pianto della piccola ha richiamato l’attenzione diche alle 5 e 30 di stamattina, mentre stava per entrare nel nosocomio per iniziare il turno di lavoro, ha guardato in quellaper vedere cosa ci fosse al suo interno e ha trovato la. La piccina era avvolta in una coperta ed era adagiata sul fondo di quel cartone, poggiato sul cofano di un’auto nel parcheggio dell’ospedale. Leggi anche: Parcheggia l’auto per parlare con un amico ma lascia le chiavi inserite:di 2 anni resta chiusa dentro Laè in buone ...

SkyTG24 : #Monza, neonata abbandonata in una scatola vicino all'ospedale - CorriereCitta : Neonata abbandonata in una scatola vicino all’ospedale: bimba trovata da un’infermiera - emmabaccaglio : Brutto #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? #Neonata abbandonata in una scatola vicino all'ospedale a… - VanityFairIt : Chi l'ha lasciata lì? È nata in quell'Ospedale? - matyzzle : Monza: neonata abbandonata in una scatola in parcheggio ospedale San Gerardo -