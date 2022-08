Manchester United, un'altra squadra dice no a Ronaldo. L'allenatore: 'Se me lo comprate mi dimetto!' (Di martedì 30 agosto 2022) Altro rifiuto a Cristiano Ronaldo, anche se questo potrebbe fare più male al portoghese. Secondo il Times, anche Ruben Amorim, l'allenatore... Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022) Altro rifiuto a Cristiano, anche se questo potrebbe fare più male al portoghese. Secondo il Times, anche Ruben Amorim, l'...

GoalItalia : Antony, 95 milioni ? Casemiro, 70 milioni ? Lisandro Martinez, 57 milioni ? 222 milioni per tre giocatori ?? Il Man… - mirkocalemme : #Ronaldo al #Napoli: #Mendes è ottimista e spinge per #Osimhen al #ManUtd. L'offerta, da cui dipende tutta l'opera… - SportPesa_IT : Edison Cavani è un nuovo giocatore del Valencia di Gattuso. L'uruguaiano dopo l'esperienza al Manchester United app… - sportli26181512 : Manchester United, un'altra squadra dice no a Ronaldo. L'allenatore: 'Se me lo comprate mi dimetto!': Altro rifiuto… - Dip884 : La Lazio ha appena ufficializzato Hernan Crespo dal Parma , in arrivo anche Stam dal Manchester United che chiudera… -