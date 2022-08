Mamma non riusciva a credere che il suo figlio più piccolo fosse nato con pelle chiara e capelli rossi (Di martedì 30 agosto 2022) Questa Mamma in attesa era curiosa di sapere che aspetto avrebbe avuto il suo bambino, come tutte le donne incinte. Ma non sapeva che sarebbe rimasta scioccata una volta posati gli occhi su di lui! Ebony Lumpkin credeva che far parte della marina degli Stati Uniti fosse il punto focale della sua vita, ma poi è rimasta incinta di un bambino. La sua gravidanza è andata benissimo e lei non vedeva l’ora di vedere suo figlio. “Mia cognata ha scattato le foto dell’ecografia che mostrano un bellissimo bambino perfettamente in salute,” ha raccontato a LoveWhatMatters. View this post on Instagram A post shared by Ebony Lumpkin (@ebonylumpkin2) Quando è arrivato il giorno della nascita del piccolo, come ogni madre, anche lei non vedeva l’ora di conoscerlo. Dopo 11 ore di travaglio, quando ... Leggi su it.newsner (Di martedì 30 agosto 2022) Questain attesa era curiosa di sapere che aspetto avrebbe avuto il suo bambino, come tutte le donne incinte. Ma non sapeva che sarebbe rimasta scioccata una volta posati gli occhi su di lui! Ebony Lumpkin credeva che far parte della marina degli Stati Unitiil punto focale della sua vita, ma poi è rimasta incinta di un bambino. La sua gravidanza è andata benissimo e lei non vedeva l’ora di vedere suo. “Mia cognata ha scattato le foto dell’ecografia che mostrano un bellissimo bambino perfettamente in salute,” ha raccontato a LoveWhatMatters. View this post on Instagram A post shared by Ebony Lumpkin (@ebonylumpkin2) Quando è arrivato il giorno della nascita del, come ogni madre, anche lei non vedeva l’ora di conoscerlo. Dopo 11 ore di travaglio, quando ...

