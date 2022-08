LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Remi Cavagna in testa alla cronometro (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Vuelta A España 2022 15.16 Al momento Antonio Tiberi è quinto al traguardo. 15.14 Percorso velocissimo, come previsto: per Cavagna 54.031 km/h di media. 15.12 Al traguardo Remi Cavagna: 34.18,80 per il transalpino della Quick-Step Alpha Vinyl. Di gran lunga il miglior tempo, lontanissimi tutti gli altri. 15.07 Attesa per il tempo di Cavagna all’arrivo. 15.04 Partito forte anche Mads Pedersen: il danese della Trek-Segafredo ha dimostrato un ottimo stato di forma in questa Vuelta. 15.02 35.11,73 per Michael Hepburn (Team BikeExchange – Jayco) all’arrivo, l’australiano è al comando. 14.58 Conclude la sua prova Antonio Tiberi: l’azzurro della Trek-Segafredo al ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE15.16 Al momento Antonio Tiberi è quinto al traguardo. 15.14 Percorso velocissimo, come previsto: per54.031 km/h di media. 15.12 Al traguardo: 34.18,80 per il transalpino della Quick-Step Alpha Vinyl. Di gran lunga il miglior tempo, lontanissimi tutti gli altri. 15.07 Attesa per il tempo diall’arrivo. 15.04 Partito forte anche Mads Pedersen: il danese della Trek-Segafredo ha dimostrato un ottimo stato di forma in questa. 15.02 35.11,73 per Michael Hepburn (Team BikeExchange – Jayco) all’arrivo, l’australiano è al comando. 14.58 Conclude la sua prova Antonio Tiberi: l’azzurro della Trek-Segafredo al ...

zazoomblog : LIVE – Vuelta 2022 decima tappa cronometro Elche-Alicante: aggiornamenti in DIRETTA - #Vuelta #decima #tappa… - Eurosport_IT : Dopo il giorno di riposo si torna a pedalare! Chi firmerà il miglior tempo nella crono individuale da Elche ad Alic… - zazoomblog : LIVE – Vuelta 2022 decima tappa cronometro Elche-Alicante: aggiornamenti in DIRETTA - #Vuelta #decima #tappa… - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:40 per la diretta della nona tappa de #LaVuelta22 -