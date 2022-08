Infortunio Berardi, importante novità a fine partita: la notizia sulle condizioni! (Di martedì 30 agosto 2022) Al termine dell’incontro del MAPEI Stadium tra Sassuolo e Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN, Alessio Dionisi. Di seguito le parole del tecnico dei neroverdi nell’intervista post partita: INFOTUNIO Berardi – “Berardi? Ci siamo preoccupati, soprattutto inizialmente. Dopodiché lui ci ha detto che il problema che ha avvertito è di natura muscolare e non al ginocchio. Ovviamente attendiamo gli esami che farà domani, ma lui ci ha un po’ rassicurati“. Berardi Infortunio Dionisipartita – “È mancata la compattezza lo scorso anno, anche con lo Spezia siamo stati compatti e meritavamo di più. Il risultato è stato giusto, però la migliore occasione della partita è stata la nostra. Loro hanno messo forze fresche con giocatori superiori ai nostri, noi invece degli ... Leggi su rompipallone (Di martedì 30 agosto 2022) Al termine dell’incontro del MAPEI Stadium tra Sassuolo e Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN, Alessio Dionisi. Di seguito le parole del tecnico dei neroverdi nell’intervista post: INFOTUNIO– “? Ci siamo preoccupati, soprattutto inizialmente. Dopodiché lui ci ha detto che il problema che ha avvertito è di natura muscolare e non al ginocchio. Ovviamente attendiamo gli esami che farà domani, ma lui ci ha un po’ rassicurati“.Dionisi– “È mancata la compattezza lo scorso anno, anche con lo Spezia siamo stati compatti e meritavamo di più. Il risultato è stato giusto, però la migliore occasione dellaè stata la nostra. Loro hanno messo forze fresche con giocatori superiori ai nostri, noi invece degli ...

DiMarzio : #SerieA | @SassuoloUS, infortunio per #Berardi, costretto a lasciare il campo. #SassuoloMilan - MilanSpazio : Sassuolo-Milan, Dionisi recrimina: “Risultato giusto, ma abbiamo un rammarico” - MilanNewsit : Dionisi a Sky: 'Contento per il risultato, l'infortunio di Berardi è l'unica nota stonata' - ForzaMilanTweet : SASSUOLO - MILAN 0-0 Pari deludente. 1° Tempo sofferto, dopo l'errore dal dischetto di #Berardi e dopo gli ultimi m… - ilGIANNON123 : RT @DonDie_Sospeso: Theo Hernandez in fallo da ultimo uomo su Berardi (poi uscito per infortunio) MA,udite udite,il guardalinee ha segnalat… -