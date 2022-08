Il prezzo del metano in Austria (Di martedì 30 agosto 2022) Ci avete segnalato una foto di quello che sembra un trafiletto di giornale, si tratta delle poche righe che potete vedere nell’immagine. Per chi avesse problemi a leggere riporto il testo che si vede nell’immagine: In vacanza in Austria con l’auto a metano di Claudio Latini Ho un auto a metano, abito nelle Marche e il prezzo del metano si aggira dai 2,20 ai 3,50 euro. Per una breve vacanza mi sono recato in Austria, ho fatto rifornimento a Innsbruck e, con sorpresa, ho visto che il prezzo è di 1,14 euro in tutto il paese, i rifornimenti sono self service e molte stazioni di servizio sono dell’ENI. Che cosa ha l’Austria per vendere il gas metano a questi prezzi? Quello che vedete non è un articolo o un mini editoriale, bensì una ... Leggi su butac (Di martedì 30 agosto 2022) Ci avete segnalato una foto di quello che sembra un trafiletto di giornale, si tratta delle poche righe che potete vedere nell’immagine. Per chi avesse problemi a leggere riporto il testo che si vede nell’immagine: In vacanza incon l’auto adi Claudio Latini Ho un auto a, abito nelle Marche e ildelsi aggira dai 2,20 ai 3,50 euro. Per una breve vacanza mi sono recato in, ho fatto rifornimento a Innsbruck e, con sorpresa, ho visto che ilè di 1,14 euro in tutto il paese, i rifornimenti sono self service e molte stazioni di servizio sono dell’ENI. Che cosa ha l’per vendere il gasa questi prezzi? Quello che vedete non è un articolo o un mini editoriale, bensì una ...

ilfoglio_it : Ora che la Germania ha tolto il veto sul tetto al prezzo del gas, la Commissione è più libera di presentare le sue… - DantiNicola : Dice bene @valentinivaler. Sarebbe un successo di #Draghi. E chissà come sarebbe andata se #M5S, #Lega e #FI non av… - BentivogliMarco : Salvini, Meloni e Berlusconi e Conte, dopo aver fatto cadere #Draghi gli chiedono un #armistizio affinché vari un… - carlotta_serena : RT @MediasetTgcom24: Gas, l'Ue apre all'ipotesi price cap: il prezzo scende sotto i 260 euro #ue #europa #metà agosto #londra #amsterdam h… - carlotta_serena : RT @MediasetTgcom24: Ipotesi price cap in Ue: giù il prezzo del gas, scende sotto i 260 euro #ue #europa #metà agosto #londra #amsterdam h… -