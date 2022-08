Formazioni ufficiali Inter-Cremonese | Serie A 2022 2023

(Di martedì 30 agosto 2022) Ledi, match valido per la quarta giornata della. Davanti al proprio pubblico i nerazzurri cercheranno di mettersi subito alle spalle la debacle contro la Lazio, mentre gli avversari proveranno a conquistare i primi punti della stagione dopo le tre sconfitte in altrettante gare disputate. Appuntamento alle ore 20:45. Queste le scelte dei due tecnici.(3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 32 Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 36 Darmian; 9 Dzeko, 11 Correa. A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 8 Gosens, 10 Lautaro, 12 Bellanova, 14 Asllani, 16 Salcedo, 22 Mkhitaryan, 33 D’Ambrosio, 42 ...

passione_inter : ?? INTER-CREMONESE, LE FORMAZIONI UFFICIALI ?? Inzaghi cambia tutto in attacco LE FORMAZIONI ????… - venti4ore : Roma – Monza: le formazioni ufficiali – Italia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Inter-Cremonese, le formazioni ufficiali - VoceGiallorossa : ???????????? Le formazioni ufficiali di Roma-Monza #ASRoma #Vocegiallorossa #RomaMonza #SerieA - napolimagazine : SERIE A - Inter-Cremonese, le formazioni ufficiali -

Commenta per primo Ecco ledi Roma - Monza (fischio d'inizio ore 20.45). Roma : Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham. Monza : Di Gregorio; ...Roma : Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham. Monza : Di Gregorio; Marlon, Marrone, Caldirola; Birindelli, ...Simone Inzaghi, privo di Lukaku, sceglie il tandem formato da Correa e Dzeko attacco. Rimandato l'esordio da titolare per Asllani, a centrocampo torna Calhanlug: out Gosens, i quinti sono ...Le scelte di formazione ufficiali di Simone Inzaghi e Alvini per la gara in programma alle 20,45 a San Siro Dopo Sassuolo-Milan, la quarta giornata di Serie A prosegue a San Siro con il derby lombardo ...