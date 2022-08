F1, la nuova pista di Zandvoort. Un circuito che alla Ferrari potrebbe piacere (Di martedì 30 agosto 2022) Domenica 4 settembre la Formula Uno affronterà il Gran Premio d’Olanda. Si correrà quindi nella “Tana del Lupo”, poiché l’appuntamento rappresenterà in tutto e per tutto quello di casa per Max Verstappen. Proprio l’enorme popolarità guadagnata in patria dall’ormai venticinquenne dei Paesi Bassi, ha permesso all’evento, scomparso in maniera apparentemente definitiva a metà anni ’80, di risorgere. Affinché questo potesse avvenire, è però stato necessario concepire in maniera totalmente diversa l’autodromo di Zandvoort. La pista originale, ideata nel 1939 e ultimata nel 1948, risulta subito particolarmente apprezzata da piloti e team. È un tracciato veloce, situato a soli 25 km da Amsterdam e con la particolarità di essere edificato letteralmente sulle spiagge del Mare del Nord. L’evoluzione della massima categoria automobilistica rende però ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Domenica 4 settembre la Formula Uno affronterà il Gran Premio d’Olanda. Si correrà quindi nella “Tana del Lupo”, poiché l’appuntamento rappresenterà in tutto e per tutto quello di casa per Max Verstappen. Proprio l’enorme popolarità guadagnata in patria dall’ormai venticinquenne dei Paesi Bassi, ha permesso all’evento, scomparso in maniera apparentemente definitiva a metà anni ’80, di risorgere. Affinché questo potesse avvenire, è però stato necessario concepire in maniera totalmente diversa l’autodromo di. Laoriginale, ideata nel 1939 e ultimata nel 1948, risulta subito particolarmente apprezzata da piloti e team. È un tracciato veloce, situato a soli 25 km da Amsterdam e con la particolarità di essere edificato letteralmente sulle spiagge del Mare del Nord. L’evoluzione della massima categoria automobilistica rende però ...

