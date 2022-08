"Ecco l'unico merito del suo programma": Marco Damilano demolito (Di martedì 30 agosto 2022) La tivù politico-pedagogica può essere volta in spettacolo, rutilante ed unilaterale, ed è per esempio il caso di un Michele Santoro. Oppure può evaporare in un compitino autoreferenziale, che allunga il consueto brodo ideologico nella cronaca dei buoni sentimenti e delle buone intenzioni, con un approdo solo, moraviano: la Noia. È stata lei a finire per mangiarsi sia il cavallo che la torre, in quello che doveva essere il gran debutto di Marco Damilano su Raitre. La striscia di prima serata nella rete organica per eccellenza alla sinistra, l'occasione della vita per l'ex direttore de L'Espresso. Lui decide di sprecarla inventandosi un non-reportage da Pescopennataro, borgo molisano di 233 anime, da dove ci informa con l'entusiasmo del neofita della vita reale che sta facendo «una passeggiata tra le rocce» mentre incontra «persone antiche, simili agli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) La tivù politico-pedagogica può essere volta in spettacolo, rutilante ed unilaterale, ed è per esempio il caso di un Michele Santoro. Oppure può evaporare in un compitino autoreferenziale, che allunga il consueto brodo ideologico nella cronaca dei buoni sentimenti e delle buone intenzioni, con un approdo solo, moraviano: la Noia. È stata lei a finire per mangiarsi sia il cavallo che la torre, in quello che doveva essere il gran debutto disu Raitre. La striscia di prima serata nella rete organica per eccellenza alla sinistra, l'occasione della vita per l'ex direttore de L'Espresso. Lui decide di sprecarla inventandosi un non-reportage da Pescopennataro, borgo molisano di 233 anime, da dove ci informa con l'entusiasmo del neofita della vita reale che sta facendo «una passeggiata tra le rocce» mentre incontra «persone antiche, simili agli ...

