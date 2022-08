Dove vedere Sinner-Altmaier oggi 30 agosto in TV e in streaming (Di martedì 30 agosto 2022) oggi, martedì 30 agosto, Jannik Sinner affronta il tedesco Daniel Altmaier nel match valido per il primo turno dello US Open. Il numero uno del tennis italiano è reduce dalla cocente eliminazione agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati per mano del canadese Felix Auger-Aliassime, in un incontro per gran parte dominato dall’azzurro, che ha fallito due match point prima di mollare al terzo e decisivo set. Nonostante la sua giovane età, Jannik è dato tra i favoriti per raggiungere quantomeno la seconda settimana del torneo. Con lui anche l’altro azzurro Matteo Berrettini, mentre per Lorenzo Musetti prosegue il percorso di avvicinamento ai più grandi palcoscenici del tennis mondiale. Di seguito tutto quello da sapere su Dove vedere Sinner-Altmaier, ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 30 agosto 2022), martedì 30, Jannikaffronta il tedesco Danielnel match valido per il primo turno dello US Open. Il numero uno del tennis italiano è reduce dalla cocente eliminazione agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati per mano del canadese Felix Auger-Aliassime, in un incontro per gran parte dominato dall’azzurro, che ha fallito due match point prima di mollare al terzo e decisivo set. Nonostante la sua giovane età, Jannik è dato tra i favoriti per raggiungere quantomeno la seconda settimana del torneo. Con lui anche l’altro azzurro Matteo Berrettini, mentre per Lorenzo Musetti prosegue il percorso di avvicinamento ai più grandi palcoscenici del tennis mondiale. Di seguito tutto quello da sapere su, ...

