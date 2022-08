Deridevano chi non investiva | coi fondi è andata peggio che tenendo i soldi sul conto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 agosto 2022) Ora si sono chetati, ma fino a poco fa era tiritera ossessiva. Giornalisti economici, sedicenti consulenti finanziari, pretesi esperti di investimenti, tutti all’unisono irridevano chi teneva parecchia liquidità senza investirla, bollandolo di analfabetismo finanziario e parlando con disprezzo difermi sul. Erano i consigli in mala fede di coloro che raschiano via commissioni piazzando, polizze et similia, mentre restano a bocca asciutta finché ivengono tenuti suloppure – obbrobrio degli obbrobri! – in contanti. Cercavano perciò di fare passare per un povero stupido chi si ostinava a non affidarsi ai “professionisti del risparmio”. I fatti dimostrano che stupido non era. Ha subito una perdita reale, ma contenuta. Ragionando su un aumento dei prezzi del 5,4% da inizio ...