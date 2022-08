Dalla Francia – Trasferimenti: Sael Kumbedi (Le Havre) previsto all’OL (Di martedì 30 agosto 2022) 2022-08-30 17:15:00 Che bomba Dalla Francia ragazzi! Ecco cosa ha pubblicato poco fa l’autorevole quotidiano parigino L’Équipe: Questo è un file su cui è stato lavorato per diverse settimane. Campione d’Europa con la Francia U17 in primavera e doppietta in finale, Saël Kumbedi (17 anni, sotto contratto fino al 2023) aveva visto esplodere il suo rating sul mercato dei giovani giocatori ad alto potenziale. Il giocatore di Le Havre si unirà infine all’OLympique Lyonnais, dove si appresta a firmare un primo contratto professionale triennale, con due stagioni aggiuntive come opzione. Il Lione pagherà circa 1 milione di euro per assumere i suoi servizi. Per riuscire ad attrarre un giovane talento così ambito – in particolare molto concretamente da Milan e AS ... Leggi su justcalcio (Di martedì 30 agosto 2022) 2022-08-30 17:15:00 Che bombaragazzi! Ecco cosa ha pubblicato poco fa l’autorevole quotidiano parigino L’Équipe: Questo è un file su cui è stato lavorato per diverse settimane. Campione d’Europa con laU17 in primavera e doppietta in finale, Saël(17 anni, sotto contratto fino al 2023) aveva visto esplodere il suo rating sul mercato dei giovani giocatori ad alto potenziale. Il giocatore di Lesi unirà infineympique Lyonnais, dove si appresta a firmare un primo contratto professionale triennale, con due stagioni aggiuntive come opzione. Il Lione pagherà circa 1 milione di euro per assumere i suoi servizi. Per riuscire ad attrarre un giovane talento così ambito – in particolare molto concretamente da Milan e AS ...

