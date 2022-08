Come creare un profilo per il metaverso di Horizon (anche senza un account su Facebook) (Di martedì 30 agosto 2022) Entrano in vigore le nuove regole per esplorare la realtà virtuale di Meta: non serve più il collegamento con il vecchio account per usare i visori Leggi su repubblica (Di martedì 30 agosto 2022) Entrano in vigore le nuove regole per esplorare la realtà virtuale di Meta: non serve più il collegamento con il vecchioper usare i visori

LaStampa : Come creare un profilo per il metaverso di Horizon (anche senza un account su Facebook). - ITItalianTech : Come creare un profilo per il metaverso di Horizon (anche senza un account su Facebook) - Claudio42788513 : @TWmerda @pdnetwork Infatti è l'obbligatorietà che suona male. Li vogliono obbligare alla vaccinazione e formare da… - ccm_italia : Crea grafici professionali gratis online con Canva - darlinjustpwk : pensa creare un hashtag per un cazzo di striscione di merda e farmi sperare come un clown in qualcosa di più?????????? -