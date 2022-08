Ci vogliono anche assetare: aumentano pure i prezzi dell’acqua (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 20 ago – anche l’acqua aumenta i suoi prezzi E neanche poco, a giudicare da quanto pubblicato su Adnkronos. Acqua, i prezzi salgono Caro energia, caro carburanti, ora pure caro acqua, che sale di prezzo. Gli aumenti vanno dall’11% per la minerale, il 10,5% per i succhi di frutta e il 7% per le bibite gassate. Perché anche etrarre l’anidride carbonica è diventato più costoso. L’analisi, di Coldiretti, si riferisce agli ultimi dati Istat sull’inflazione. Secondo il rapporto i costi di produzione ormai sono schizzati in quasi ogni ramo, dal +300% delle bollette per usare l’acqua irrigando i campi, il +19% del gasolio fino al +170% dei concimi. L’agroalimentare in ginocchio Intanto la filiera non sa letteralmente come andare avanti, con i suoi 4 milioni di lavoratori visti gli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 20 ago –l’acqua aumenta i suoiE nepoco, a giudicare da quanto pubblicato su Adnkronos. Acqua, isalgono Caro energia, caro carburanti, oracaro acqua, che sale di prezzo. Gli aumenti vanno dall’11% per la minerale, il 10,5% per i succhi di frutta e il 7% per le bibite gassate. Perchéetrarre l’anidride carbonica è diventato più costoso. L’analisi, di Coldiretti, si riferisce agli ultimi dati Istat sull’inflazione. Secondo il rapporto i costi di produzione ormai sono schizzati in quasi ogni ramo, dal +300% delle bollette per usare l’acqua irrigando i campi, il +19% del gasolio fino al +170% dei concimi. L’agroalimentare in ginocchio Intanto la filiera non sa letteralmente come andare avanti, con i suoi 4 milioni di lavoratori visti gli ...

RealEmisKilla : Tanto per rimanere in tema, Riccione è diventata Marsiglia comunque. Una volta i giovani andavamo li a divertirsi,… - RobertoBurioni : Anche @BertolliniR, un esperto mondiale autore di alcuni dei più importanti lavori usciti su COVID, ritiene necessa… - ricpuglisi : Spero che il centro destra faccia in modo di ricordare in campagna elettorale la gestione del #Covid secondo lo sti… - 095MICHVEL : RT @troppocerebraIe: a me purtroppo spiace perché prima i mnskn mi piacevano e anche molto, quando hanno vinto sanr3mo e poi l'eurovisi0n e… - IlPrimatoN : E l'agroalimentare prosegue la sua caduta verso gli abissi -