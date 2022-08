Centrale nucleare, ispettori Aiea in Ucraina. Controffensiva a Kherson Invasione russa (Di martedì 30 agosto 2022) Da ieri gli ispettori Aiea sono a Kiev, secondo quanto comunicato da fonte Ucraina. Dunque è davvero imminente l’ispezione della Centrale elettrica di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, che in maniera preoccupante è entrata in qualche modo nel conflitto. I militari ucraini conducono un’offensiva per la riconquista di Kherson, che fu la prima città a cadere sotto gli invasori russi. L'articolo Centrale nucleare, ispettori Aiea in Ucraina. Controffensiva a Kherson <small class="subtitle">Invasione russa</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 30 agosto 2022) Da ieri glisono a Kiev, secondo quanto comunicato da fonte. Dunque è davvero imminente l’ispezione dellaelettrica di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, che in maniera preoccupante è entrata in qualche modo nel conflitto. I militari ucraini conducono un’offensiva per la riconquista di, che fu la prima città a cadere sotto gli invasori russi. L'articoloin proviene da Noi Notizie..

demagistris : La guerra in Ucraina non si placa, con il rischio di catastrofe atomica nella centrale nucleare, ma non se ne deve… - Agenzia_Ansa : La Russia è pronta a garantire la sicurezza degli ispettori dell'Aiea alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, sotto… - rusembitaly : ?? Il regime di Kiev prosegue le azioni di “terrorismo nucleare” presso la centrale nucleare di Zaporizhia.?? - MassimoFlumeri : RT @ultimenotizie: Immagini satellitari di Maxar Technolgies mostrano quattro buchi sul tetto di uno degli edifici della centrale nucleare… - Imperator_98 : RT @ultimenotizie: Immagini satellitari di Maxar Technolgies mostrano quattro buchi sul tetto di uno degli edifici della centrale nucleare… -