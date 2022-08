CdS – ceduti Calafiori | Kluivert e Diawara Cifre e dettagli

Leggi su justcalcio

(Di martedì 30 agosto 2022) 2022-08-30 18:39:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: Dopo gli acquisti di Belotti e Camara, la Roma si concentra sulle uscite di fine mercato. Manca solo l’ufficialità per le cessioni dial Basilea, dial Fulham e diall’Anderlecht.si trasferirà al Basilea a titolo definitivo per un milione e mezzo bonus inclusi e i giallorossi manterranno il 40% sulla futura rivendita.ha già svolto le visite mediche dopo l’apertura alla cessione; anche per lui cessione a titolo definitivo (3 milioni bonus inclusi) con la Roma che manterrà una percentuale (50%) sulla futura rivendita. Perinvece è in fase di chiusura un prestito con obbligo ...