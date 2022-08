Calciomercato: Verona. Visite mediche per Ajdin Hrustic (Di martedì 30 agosto 2022) Il centrocampista australiano arriva dall'Eintracht Francoforte. Verona - Altro colpo di mercato per il Verona: Ajdin Hrustic è ormai a un passo. Il centrocampista australiano, di origini bosniache e ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) Il centrocampista australiano arriva dall'Eintracht Francoforte.- Altro colpo di mercato per ilè ormai a un passo. Il centrocampista australiano, di origini bosniache e ...

