Bonus in arrivo in autunno: tutte le novità e gli aiuti (Di martedì 30 agosto 2022) Preoccupa la situazione economica delle famiglie italiane. Rincari dell'energia elettrica conseguente alla guerra Russia Ucraina, aumento dei costi di materie prime e dei beni alimentari e dei trasporti. Difficile per le famiglie e aziende una situazione che sembra caratterizzata da incertezze. L'impennata deli gas mette paura. L'aumento dei prezzi del gas sembra destinato a creare i problemi più grandi nel prossimo inverno. Non è inoltre escluso che possano ulteriormente aumentare i prezzi. Abbonamenti tpl a settembre Anche per i trasporti sono in atto modifiche. Il governo sembra indirizzato a ridurre le accise per contrastare la corsa dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa e il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha spiegato che da settembre sarà possibile, per gli utenti del trasporto pubblico richiedere un Bonus per la mobilità. Agevolazioni per studenti e ...

