Ancora sugli scontri generazionali

(Di martedì 30 agosto 2022) Dopo anni che provo a dirlo, come san Giovanni Battista voce che grida nel deserto, ecco che di colpo sembrano essersi svegliati tutti. Ne ha scritto prima Gino Castaldo su Repubblica, che mi è parso di vedere spesso in compagnia proprio di coloro che ora apostrofa come portatori di musica discutibile, e in quelle tante occasioni mai con fare censorio, se ne è accororto Mattia Marzi su Rockol, lui che ha provato a essere proprio il cantore di quella genia di scappati di casa che risponde al nome “cantautori indie”, salvo poi ravvedersi in zona Cesarini. Insomma, di colpo si sono accorti tutti che la musica contemporanea fa cagare, e lo dicono, Dio se lo dicono, andando a chiudere le porte quando i buoi sembrano ormai lontani all’orizzonte. Certo, il rischio di essere accusati di essere boomer, anche per Marzi che è un ragazzino, c’è, ma di fatto sembra quasi che la questione ...