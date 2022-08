Accordo ManUTD-Ajax per Antony: le cifre ufficiali dell’affare (Di martedì 30 agosto 2022) Ora è ufficiale, Antony è pronto a diventare un giocatore del Manchester United. Il club inglese ha infatti raggiunto un Accordo con l’Ajax per acquistate l’esterno brasiliano, come confermato dalla stessa società olandese. “Ajax e Manchester United hanno raggiunto un Accordo sul trasferimento di Antony Matheus dos Santos. Il trasferimento è comunque subordinato alla visita L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 30 agosto 2022) Ora è ufficiale,è pronto a diventare un giocatore del Manchester United. Il club inglese ha infatti raggiunto uncon l’per acquistate l’esterno brasiliano, come confermato dalla stessa società olandese. “e Manchester United hanno raggiunto unsul trasferimento diMatheus dos Santos. Il trasferimento è comunque subordinato alla visita L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

