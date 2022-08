qn_lanazione : Abuso di #alcol: 'Nei giovani le sostanze tossiche si accumulano più facilmente' - mr_pac : @walter_sibari @marcofurfaro @matteosalvinimi Abuso di alcol? ;) Ah, sì? (le fonti stanno in basso: se deve replica… - MauroCapozza : RT @pippero75: @LaPaola110 @TwitterSupport @Twitter @ottobrerosa @TwitterSupport posate il fiasco, fa male l'abuso di alcol, soprattutto co… - pippero75 : @LaPaola110 @TwitterSupport @Twitter @ottobrerosa @TwitterSupport posate il fiasco, fa male l'abuso di alcol, soprattutto con questo caldo - papisc63 : 17000 Morti per uso e abuso di alcol all'anno (dati ISS). Ma per il ?? sono vivi e ne incentiva l'uso e l'abuso.… -

LA NAZIONE

Il rischio nei giovanissimi è elevatissimo e può risultare fatale. Come spiega la dottoressa Imma Florio, si può andare in coma anche assumendo birra. Ecco ...... Britney ha aggiunto di essere stata incastrata: 'Non avevoo droga in corpo. Nulla. E' statoallo stato puro'. Di questo, oltre che ai genitori, la popstar ha dato la colpa al resto ... Abuso di alcol: "Nei giovani le sostanze tossiche si accumulano più facilmente" Il rischio nei giovanissimi è elevatissimo e può risultare fatale. Come spiega la dottoressa Imma Florio, si può andare in coma anche assumendo birra. Ecco perché ...Il 42enne era appena stato dimesso dal nosocomio cittadino perché nella nottata era stato ricoverato a causa di abuso di alcol. In strada si era messo a rubare nelle auto parcheggiate lì in zona.