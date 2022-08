Valsecchi | “Mi scuso con i napoletani Volevo smontare lo stereotipo ed invece l’ho rafforzato”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 29 agosto 2022) “Ieri sono stato protagonista di una battuta proprio infelice. Il mio intento era quello dilosu Napoli emi è uscita così male che. Imperdonabile! Vorrei scusarmi dal profondo del cuore con tutti coloro che giustamente si sono offesi”. Chiede perdono per la sua frase infelice Davide, ex pilota di GP2, inviato della redazione di Sky Sport per tutte le gare del campionato di Formula 1. Bisogna fare un passo indietro per capire i motivi di tali scuse., volto di Sky Sport e Sky Motori, è stato in Belgio nel week-end per seguire il Gp di Spa. Durante la sua diretta, ad un certo punto si è reso conto di non avere il pass al collo, perché qualcuno gliel’ha sottratto. Arrabbiato per l’accaduto, l’inviato ha ...