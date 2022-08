US Open 2022, Matteo Berrettini è straripante, Nicolas Jarry battuto in tre set (Di lunedì 29 agosto 2022) Come rispondere agli eventuali dubbi che si erano sviluppati attorno a Matteo Berrettini? Nel modo migliore: stravincendo. Il tennista romano ha un primo turno assai agevole con il cileno Nicolas Jarry, che deve inchinarsi con uno schiacciante 6-2 6-3 6-3 senza trovare soluzioni allo strapotere dell’azzurro al servizio, che al secondo turno sfiderà uno tra l’argentino Tomas Etcheverry ed il francese Hugo Grenier. Non ci vuole molto per intuire che il Matteo in campo si è messo alle spalle le ultime delusioni nei Masters americani; il break arriva immediatamente grazie ad una grande aggressività in risposta. Dopo un momento di tensione a causa di un malore per una spettatrice, l’azzurro ha un piccolo empasse solo nel sesto gioco, vinto ai vantaggi, ma subito dopo un dritto in corsa e un gran cambio ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) Come rispondere agli eventuali dubbi che si erano sviluppati attorno a? Nel modo migliore: stravincendo. Il tennista romano ha un primo turno assai agevole con il cileno, che deve inchinarsi con uno schiacciante 6-2 6-3 6-3 senza trovare soluzioni allo strapotere dell’azzurro al servizio, che al secondo turno sfiderà uno tra l’argentino Tomas Etcheverry ed il francese Hugo Grenier. Non ci vuole molto per intuire che ilin campo si è messo alle spalle le ultime delusioni nei Masters americani; il break arriva immediatamente grazie ad una grande aggressività in risposta. Dopo un momento di tensione a causa di un malore per una spettatrice, l’azzurro ha un piccolo empasse solo nel sesto gioco, vinto ai vantaggi, ma subito dopo un dritto in corsa e un gran cambio ...

