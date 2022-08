Uomini e Donne, un ex corteggiatore eletto il più bello d’Italia (Di lunedì 29 agosto 2022) Un ex di Uomini e Donne è il più bello d’Italia In queste ultime ore si è tenuto la finale del concorso di bellezza maschile “Il + bello d’Italia – L’otiginale dal 1979“. Quest’anno la competizione è stata vinta da un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Alessandro Verdolini. Dalle Stories del L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 29 agosto 2022) Un ex diè il piùIn queste ultime ore si è tenuto la finale del concorso di bellezza maschile “Il +– L’otiginale dal 1979“. Quest’anno la competizione è stata vinta da un exdi. Stiamo parlando di Alessandro Verdolini. Dalle Stories del L'articolo proviene da Novella 2000.

