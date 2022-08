Ultime Notizie – Elezioni 2022, Sardine tornano in piazza (Di lunedì 29 agosto 2022) Nel 2019 l’obiettivo era arginare l’ascesa della Lega di Matteo Salvini alle regionali in Emilia Romagna. Oggi, con i sondaggi che attribuiscono al centrodestra di Giorgia Meloni un vantaggio quasi schiacciante sui competitor in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022, la posta in gioco è ancora più ambiziosa. Dopo una lunga assenza dalle piazze (dovuta anche alla pandemia), il prossimo 10 settembre il movimento delle Sardine ritorna con un evento nazionale. L’appuntamento è a Roma, in piazza Santi Apostoli, alle 10: e sul web è già partita la campagna di crowdfunding per finanziare la manifestazione, mentre sui canali social del movimento è stata diffusa “l’agenda delle Sardine” – tra i punti: ius scholae e ius soli, abrogazione dei decreti Salvini, conferimento della cittadinanza ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 29 agosto 2022) Nel 2019 l’obiettivo era arginare l’ascesa della Lega di Matteo Salvini alle regionali in Emilia Romagna. Oggi, con i sondaggi che attribuiscono al centrodestra di Giorgia Meloni un vantaggio quasi schiacciante sui competitor in vista dellepolitiche del 25 settembre, la posta in gioco è ancora più ambiziosa. Dopo una lunga assenza dalle piazze (dovuta anche alla pandemia), il prossimo 10 settembre il movimento delleritorna con un evento nazionale. L’appuntamento è a Roma, inSanti Apostoli, alle 10: e sul web è già partita la campagna di crowdfunding per finanziare la manifestazione, mentre sui canali social del movimento è stata diffusa “l’agenda delle” – tra i punti: ius scholae e ius soli, abrogazione dei decreti Salvini, conferimento della cittadinanza ...

