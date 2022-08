7giorni

... la Polizia Municipale ed i Vigili del Fuoco, coordinate dal CentroComunale (C. O. C.), ... mentre Enel statutte le riparazioni. Dai sopralluoghi avvenuti dopo la giornata di ...... aspettando che il processo sia. Questa funzione è disponibile anche per dispositivi iOS, ... da utilizzare anche su pc con sistemaWindows e Mac. Usare questo programma è semplice: ... Ultimato e operativo l'avveniristico ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio del Gruppo San Donato Noi stiamo ancora provando le beta, ma in quel di Cupertino hanno ultimato i lavori: iOS 16 è pronto, non ci resta che attendere qualche settimana.GODEGA DI SANT’URBANO - In programma questa mattina in Questura a Treviso il Comitato Operativo Viabilità, cui parteciperanno tutti gli enti che concorrono alla vigilanza stradale.