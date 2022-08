Torna in utile la holding di Andrea Agnelli: aumentano gli investimenti (Di lunedì 29 agosto 2022) Lamse, la holding personale d’investimento controllata e presieduta da Andrea Agnelli e i cui soci sono lo stesso presidente della Juventus e la sorella Anna, ha pubblicato il bilancio al 31 dicembre 2021. La società, dopo il rosso di 1,52 milioni del 2020, ha registrato un utile di 73mila euro nel 2021 con ricavi per 450mila L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 29 agosto 2022) Lamse, lapersonale d’investimento controllata e presieduta dae i cui soci sono lo stesso presidente della Juventus e la sorella Anna, ha pubblicato il bilancio al 31 dicembre 2021. La società, dopo il rosso di 1,52 milioni del 2020, ha registrato undi 73mila euro nel 2021 con ricavi per 450mila L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

