Svezia: traghetto in fiamme, a bordo 300 persone (Di lunedì 29 agosto 2022) È in corso una grande operazione di salvataggio al largo delle coste svedesi, dove è andato in fiamme un traghetto con 300 persone, secondo quanto riferito dalle autorità marittime locali. "C'è un ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 29 agosto 2022) È in corso una grande operazione di salvataggio al largo delle coste svedesi, dove è andato inuncon 300, secondo quanto riferito dalle autorità marittime locali. "C'è un ...

TgLa7 : Svezia: traghetto con 300 persone in fiamme al largo costa - Corriere : Fiamme su un traghetto al largo della Svezia: 300 persone a bordo, 3 elicotteri per l’evacuazione - gaiaitaliacomlo : Svezia, in fiamme traghetto con 300 persone a bordo - LaStampa : Svezia, traghetto in fiamme al largo della costa con 300 persone a bordo - gaiaitaliacom : Svezia, in fiamme traghetto con 300 persone a bordo -