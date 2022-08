Sta per arrivare il primo visore per il Metaverso, il mondo digitale sta per cambiare drasticamente (Di lunedì 29 agosto 2022) Confermato da Meta, attraverso l’amministratore delegato Mark Zuckerberg, il lancio autunnale del nuovo visore di realtà virtuale dedicato al Metaverso, nel mese di Ottobre, attraverso il progetto denominato Project Cambria: ecco i dettagli di un dispositivo che promette di dare avvio ad una nuova era digitale. Annunciato da Mark Zuckerberg l’arrivo dei nuovi visori dedicati al Metaverso – ComputerMagazine.itIl prossimo Ottobre, in occasione della conferenza Connect della società Meta Platforms, Inc., Mark Zuckerberg ed i suoi collaboratori presenteranno al mondo i nuovi visori di realtà virtuale dedicati al Metaverso. E’ stato lo stesso Zuckerberg a darne conferma, attraverso un’intervista rilasciata al podcast “Joe Rogan Experience” su Spotify. Il progetto dedicato ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Confermato da Meta, attraverso l’amministratore delegato Mark Zuckerberg, il lancio autunnale del nuovodi realtà virtuale dedicato al, nel mese di Ottobre, attraverso il progetto denominato Project Cambria: ecco i dettagli di un dispositivo che promette di dare avvio ad una nuova era. Annunciato da Mark Zuckerberg l’arrivo dei nuovi visori dedicati al– ComputerMagazine.itIl prossimo Ottobre, in occasione della conferenza Connect della società Meta Platforms, Inc., Mark Zuckerberg ed i suoi collaboratori presenteranno ali nuovi visori di realtà virtuale dedicati al. E’ stato lo stesso Zuckerberg a darne conferma, attraverso un’intervista rilasciata al podcast “Joe Rogan Experience” su Spotify. Il progetto dedicato ...

