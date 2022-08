Spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 229,8 punti (Di lunedì 29 agosto 2022) Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi apre in rialzo a 229,8 punti contro i 229 della chiusura di venerdì scorso. Invariato il rendimento annuo italiano al 3,681%. . 29 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) Il differenziale tra Btp edecennaliina 229,8contro i 229 della chiusura di venerdì scorso. Invariato il rendimento annuo italiano al 3,681%. . 29 agosto 2022

fisco24_info : Spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 229,8 punti: Rendimento annuo italiano invariato al 3,681% - e_joker007 : @GustavoPiga Lo spread c'è anche tra stati e muni diversi in USA per esempio. Il problema poi è che se si 'spende b… - PaoloGilardini : @GuidoCrosetto @ilriformista Non subito ma tra un annetto di freddo e spread? - lAbateFaria1 : @GiampaoloGalli Le nazioni prevalgono sui mercati? Ne riparliamo tra 2 o 3 mesi con lo spread a 500 e oltre. Tremo… - corradomazz : @PieroCiucci @rob_rio @RobSco79 @PagellaPolitica @CarloCalenda Inflazione: fenomeno globale, noi siamo tra i Pasei… -