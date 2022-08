Sondaggio, il centrodestra fa il vuoto: Letta sparito dagli specchietti. E c'è un crollo choc (Di lunedì 29 agosto 2022) Il nuovo Sondaggio di YouTrend per Sky Tg 24 sottolinea la corsa in avanti, ormai inarrestabile del centrodestra. L'ultima rilevazione dà due indicazioni importanti: la prima è sull'arretramento del centrosinistra che adesso arranca sotto quota 30 per cento piazzandosi al 19,5, la seconda notizia invece è la crescita del centrodestra che tocca quota 48 per cento. Il distacco tra le due coalizioni è ormai di quasi 20 punti, un abisso tra le due coalizioni che difficilmente si chiuderà da qui alla data del voto del prossimo 25 settembre. Nel centrodestra Fratelli d'Italia è in prima posizione con il 24,1 per cento, in seconda posizione e in crescita c'è la Lega di Matteo Salvini con il 13,8 per cento, poi Forza Italia all'8,7 per cento. A chiudere il pacchetto centrodestra c'è Noi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Il nuovodi YouTrend per Sky Tg 24 sottolinea la corsa in avanti, ormai inarrestabile del. L'ultima rilevazione dà due indicazioni importanti: la prima è sull'arretramento del centrosinistra che adesso arranca sotto quota 30 per cento piazzandosi al 19,5, la seconda notizia invece è la crescita delche tocca quota 48 per cento. Il distacco tra le due coalizioni è ormai di quasi 20 punti, un abisso tra le due coalizioni che difficilmente si chiuderà da qui alla data del voto del prossimo 25 settembre. NelFratelli d'Italia è in prima posizione con il 24,1 per cento, in seconda posizione e in crescita c'è la Lega di Matteo Salvini con il 13,8 per cento, poi Forza Italia all'8,7 per cento. A chiudere il pacchettoc'è Noi ...

