Sentite questa Curva come suona | ecco a voi i tifosi dell’Atalanta a Verona

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 29 agosto 2022) L’atmosfera deiche si è respirata ieri allo stadio Bentegodi è stata tanto emozionante quanto costante “a voi”. Citando Leonardo di Minno è la frase più adatta per descrivere la grande atmosfera respirata al Bentegodi, ma non da parte dei veronesi, bensì dai caldiche non esitano a far sentire la propria voce. Contestualizzando tale citazione, basta sentirla “re” ladel settore ospiti nerazzurra per rimarcare quanto i sostenitori orobici abbiano la capacità di trasformare ogni partita in trasferta in una gara casalinga. Clima di festa quello che accompagnava i...