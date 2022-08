Scoperta dal passato: emerse alcune strutture di legno a Venezia. I particolari (Di lunedì 29 agosto 2022) Scoperta dal passato davvero sensazione: emerse alcune strutture di legno nella laguna di Venezia. I particolari da non perdere. Le campagne di scavo archeologico sono di fondamentale importanza per il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 29 agosto 2022)daldavvero sensazione:dinella laguna di. Ida non perdere. Le campagne di scavo archeologico sono di fondamentale importanza per il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Gazzetta_it : #Milan, ecco #Vranckx: dal conto in sospeso con De Ketelaere al paragone con Witsel - marilenamafe : RT @AStramezzi: Io lo faccio lo scrivo e lo dico dal Marzo 2020 di dare antinfiammatori precocemente e mi sono preso in tv dello stregone d… - AriannaAmbrosi0 : RT @Roma: ?? Tornano gli appuntamenti con il trekking urbano tra parchi e ville, organizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale: un viaggio… - medicojunghiano : RT @AStramezzi: Io lo faccio lo scrivo e lo dico dal Marzo 2020 di dare antinfiammatori precocemente e mi sono preso in tv dello stregone d… - DanielaCarreri : RT @comunevenezia: #VeneziaLaguna ?? #5 ?? Alla scoperta del sito “Venezia e la sua Laguna” dal 1987 nella Lista del Patrimonio Mondiale #Un… -